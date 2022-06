Eccellenza: calciomercato United Borgoricco Campetra, le entrate e le uscite

Fautelli on fire. I botti in entrata sono già iniziati con il portiere Papagno dall'Azzurra Due Carrare e con il giovane Fighera dalla Primavera del Vicenza, ma ora in casa United Borgoricco Campetra, sicura protagonista del prossimo campionato di Eccellenza, si incomincia a lavorare anche sulle riconferme. In questo senso sono da segnalare le ufficialità dei difensori Andrea Girardi, Manuel Zantomasi, Nicola Scappin e Alberto Galliot, quest'ultimo alle prese con il recupero dall'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dei centrocampisti Regazzo, Vasic, Volpato e Scapolan, e soprattutto delle punte Tescaro, Marangoni e Cappella.

Una bella base da cui ripartire per mister Bertan e che rende meno amare alcune partenze dolorose, come quella del jolly offensivi Zurlo al San Giorgio in Bosco e Poncia al Pozzonovo, della punta Fiorese al Camisano e del leader difensivo Rocco Doné al neo retrocesso dalla D Spinea. Da segnalare anche gli addi di Tessaro, Agostini, Sbrissa, Fantinato e dei due portieri Favarin e Niero.

Il mercato entra nel vivo e dalle parti di Borgoricco e Camposampiero c'è voglia di fare le cose in grande, con alcune trattative molto calde che si potrebbero sbloccare nei prossimi giorni per quanto riguarda il mercato degli arrivi.