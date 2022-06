Eccellenza, calciomercato: la United Borgoricco Campetra prende Torregrossa dal Levico Terme

È un acquisto che scuote la categoria, quello messo a segno dal ds Fautelli con la United Borgoricco Campetra, con l'approdo del talento offensivo di Daniele Torregrossa dal Levico Terme alla corte di mister Bertan.

Nato il 31 luglio del 1997, il nuovo attaccante rossobiancoblu è cresciuto nelle giovanili di Padova e Novara prima di esordire in Lega Pro con la maglia del Sud Tirol: seguono due stagioni in serie D con Milano City e Adriese, uno splendido campionato di Eccellenza all’Abano e il recente biennio a Levico, con cui ha vinto l’Eccellenza trentina e si è poi salvato in D.



Giocatore molto duttile e dal mancino fatato, può essere impiegato in tutti i ruoli del fronte offensivo: esterno d’attacco, trequartista e pure seconda punta. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra rossobiancoblu:"Sono molto contento e convinto di questa scelta. La società mi ha fatto subito un’ottima impressione: una società sana e ambiziosa, con valori umani importanti e con obiettivi prestigiosi. Ho percepito sin dal primo impatto il senso di appartenenza e di unione che si respirano. Vogliamo vincere e provare a lottare e competere per raggiungere la serie D. La società desidera fare sempre meglio e dare continuità al bel lavoro fatto in tutti questi anni. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per dare alla squadra un contributo importante e ripagare la fiducia che è stata riposta in me."