Eccellenza, Coppa Italia: l'Albignasego si ferma agli ottavi a Caorle

Niente da fare per l'Albignasego di mister Antonelli, nei sedicesimi della Coppa Italia Eccellenza. A Caorle, contro la compagine di coach Tasca, passano i veneziani di misura, con una rete di Nezha al 37' della ripresa. Gara molto equilibrata, decisa da un episodio.

Con l'uscita dell'Albignasego, non c'è nessun team padovano ai quarti della Coppa Italia Eccellenza. Non un bel segnale per il movimento calcistico provinciale. Questi gli accoppiamenti: