Eccellenza, Coppa Italia: Pozzonovo avanti, Albignasego fuori dalla competizione

Il Pozzonovo di Nicola Cavazzana avanza in Coppa Italia Eccellenza come prima classificata del gruppo 6. Sul neutro di Casalserugo è un pareggio a reti bianche tra i biancoazzurri e l'Albignasego di Raffaele Barra.

Ai padroni di casa serviva un punto per non perdere la certezza del primo posto nel girone, mentre all'Albignasego serviva una vittoria per coltivare le ambizioni di classificarsi come una delle migliori seconde.

Ne è scaturito un match in assoluto per il Pozzonovo e di tanto fumo, ma poco arrosto, per l'Albignasego. Le occasioni migliori sono di marca Pozzonovo. Alla mezz'ora del primo tempo Daffrè para un rigore a Guido Cortella con un grandissimo intervento, mentre nella ripresa è Rizzieri, appena entrato in campo, a presentarsi solo innanzi a Daffré. Quest'ultimo ancora una volta si esalta e mantiene inviolata la porta dei granata. per termini agonistici e t bastava non perdere per avere la certezza del primo posto del girone: alla fine è arrivato il punto che serviva, al termine di una prestazione senza rischi e sempre in controllo.

A fine match ha commentato con soddisfazione, sul profilo Facebook ufficiale del Pozzonovo, Andrea Di Bari, la qualificazione dei suoi compagni: «Abbiamo fatto un’ottima gara, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito bene, senza correre rischi e senza concedere nulla. Anche chi finora ha giocato meno si è fatto trovare pronto: un bellissimo segnale, che dimostra che siamo 22 titolari e che abbiamo una rosa ampia e affidabile. Il passaggio del turno era l’obiettivo di tutti noi: in Coppa Italia vogliamo fare bene, esattamente come in campionato. Dobbiamo continuare su questa strada con umiltà, lavoro e dedizione: la via intrapresa è quella giusta».

Ecco le formazioni scese in campo a Casalserugo:

POZZONOVO: Schiavon, Et Tahiry, Costantin, Di Bari, Benucci, Dario, Marzola, Badiello, Franchin, Pavan, Cortella. A disp. Xhani, Artuso, Gallo, Gherardo, Rizzieri, Boscain, Thompson, Birolo, Cazzadore. All. Nicola Cavazzana.

ALBIGNASEGO: Daffrè, Casati, Pezzato, Manuel Cecconello, Zanta, Mbida, Nacciariti, Scevola, Greggio, Gomiero, Mattia Cecconello. A disp. Bortolami, Niero, Salvatore, Veronese, Matta, Di Lalla, Rosa, Baccolo, Serramondi. All. Raffaele Barra.

ARBITRO: Crivellaro di Legnago.

NOTE: Spettatori 150 circa. Recuperi: 2’ e 3’.