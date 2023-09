Eccellenza, Coppa Italia: tutti i risultati della 3°giornata

Non c'è nessuna squadra padovana a fare compagnia all'Albignasego nella fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia Eccellenza. Out l'Academy Plateola nel Q3, sconfitto dal Camisano, mentre nel repeat di 10 giorni fa tra United Borgoricco Campetra e Godigese questa volta sono i trevigiani a vincere per 1 a 0. Tutto già deciso nel gruppo dell'Albignasego, che vince per 1 a 0 contro l'Unione Cadoneghe e fa l'en plein nel Q5. Gol speciale per Mattia Cecconello, che dedica la rete al nonno scomparso nei giorni scorsi. Il 25 ottobre nei quarti di finale della competizione ecco l'ex Antonelli con il suo Calvi Noale. Pareggio scialbo tra Porto Viro e Mestrino Rubano, con il risultato di 1-1.



Di seguito tutti i risultati:

Q3: Academy Plateola 1911, Calcio Schio, Camisano Calcio 1910, Longare Castegnero

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Academy Plateola-Calcio Schio 1-2 Giusti (S), Roveretto (S), Nezha (AC)

Camisano-Longare Castagnero 2-1

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Schio-Camisano 0-0

Longare Castagnero-Academy Plateola 0-1 Nezha

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Schio-Longare Castagnero 2-2

Camisano-Academy Plateola 2-1

Classifica

Camisano 7 Calcio Schio 5 Academy Plateola 3 Longare Castagnero 1

------------------

Q4: Giorgione 1911, Godigese, Union Eurocassola, United Borgoricco Campetra

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Giorgione-United Borgoricco Campetra 2-2 Antonello (G), Cappella (UBC), Cappella (UBC), Antonello (G)

Union Eurocassola-Godigese 1-2

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Godigese-Giorgione 3-2

United Borgoricco Campetra-Union Eurocassola 2-1

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Union Eurocassola-Giorgione 0-1 Ziviani

United Borgoricco Campetra-Godigese 0-1 Oudahab

Classifica

Godigese 9 United Borgoricco Campetra 4 Giorgione 4 Union Eurocassola 0

--------------

Q5: Albignasego Calcio, Calcio Porto Viro, Mestrino Rubano, Unione Cadoneghe

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Porto Viro-Union Cadoneghe 4-0 Marangon, Ballarin, Morbioli, Andreello

Mestrino Rubano-Albignasego 2-3 23' p.t. Mat.Cecconello (A), 28' p.t. Rampazzo (MR), 20' s.t. Cima (A), 24' s.t. Scapin (MR), 36' s.t. Riccò (A)

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Albignasego-Porto Viro 1-0 49' s.t. Riccò

Union Cadoneghe-Mestrino Rubano 0-4

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Albignasego-Union Cadoneghe 1-0 20' s.t. Mattia Cecconello

Porto Viro-Mestrino Rubano 1-1 Gherardi (PV), Zanella

Classifica

Albignasego 9 (Qualificato al turno seguente) Porto Viro 4 Mestrino Rubano 4 Union Cadoneghe 0

Gli abbinamenti dei quarti:

vincente girone 1 (Mozzecane-Villafranchese si affrontano il 27 settembre alle ore 20:30) - Unione La Rocca Altavilla

Camisano - Godigese

Albignasego - Calvi Noale

Portomansuè - Conegliano