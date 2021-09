Eccellenza, Coppa Italia: tutti i risultati delle gare di stasera

Serata di verdetti per la Coppa Italia Eccellenza.

Girone 6

Pozzonovo-Albignasego 0-0

Scardovari-Abano 2-0 (Corradin, Bullo)

Albignasego eliminato dalla competizione dopo lo 0-0 contro il Pozzonovo a Casalserugo. Da segnalare una super prestazione del portiere ospite Dafrè, in grado neutralizzare un rigore al 43' del primo tempo di Cortella e nella ripresa ripetersi a tu per tu con Rizzieri. Per i granata ora testa al campionato in vista dello scontro con il lanciatissimo United Borgoricco Campetra. Festeggia lo Scardovari, che ripete la gara di domenica contro l'Abano e conquista il pass di Coppa. Corradin e Bullo i marcatori.

Classifica

Pozzonovo 7 Scardovari 6 Albignasego 3 Abano 0

Girone 7

Academy Plateola-Arcella Padova 4-2

San Giorgio in Bosco-Mestrino Rubano 1-2 (Pedrozo Silva; Bassi, Morandi)

Arcella sicuro del primo posto esce sconfitto a Plateola, contro l'Academy. Quattro gol per i padroni di casa con Gottardo e Francis sugli scudi. Ancora in rete il baby Vecchiato, trascinatore nonostante la giovanissima età dei bianconeri. Festeggia l'accesso alla fase successiva il Mestrino, capace di vincere a San Giorgio in Bosco al termine di una gara sempre equilibrata ed agonisticamente piena di contenuti. Decidono Bassi e Morandi per gli ospiti.

Classifica

Arcella Padova 6 Mestrino Rubano 6 Academy Plateola 4 San Giorgio in Bosco 1

Girone 8

Giorgione-Godigese 2-2

Campetra Borgoricco out per il discorso qualificazione, ecco il Giorgione conquistare il primo posto del girone, al termine di un pirotecnico 2-2 tra i padroni di casa e una mai doma Godigese. Bruno e Gashi assicurano il passaggio del turno alla squadra di Castelfranco Veneto, capace di rintuzzare le pericolose folate della Godigese, che termina il mini gironcino da imbattuta.

Classifica