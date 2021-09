Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: le squadre qualificate e gli accoppiamenti

Dopo la fase a gironi, la Coppa Italia Eccellenza regione Veneto entra nella fase del dentro e fuori.

Ecco le squadre qualificate come prime nei gironi della regione:

Villafranca

Montorio

Montecchio Maggiore

Bassano

Calvi Noale

Giorgione

Arcella

Pozzonovo

Portogruaro

Portmansué

Treviso

Di seguito anche le migliori seconde:

Mestrino Rubano

Opitergina

Scardovari

Valgatara

Vigasio



Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Ricordiamo che in seguito verrà sorteggiato il campo da gioco per stabilire chi gioca in casa.