Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: niente da fare per il Mestrino Rubano, Portomansué in finale

Niente da fare per il Mestrino Rubano nella semifinale di ritorno della Coppa Italia-Veneto della categoria Eccellenza. Vanno in finale i trevigiani del Portomansué, forti del 2-3 dell'andata e in completa gestione nel secondo atto, con il risultato di 1 a 1 finale. Il risultato non inganni, il Mestrino Rubano ha lottato sino al 90', ma il Portomansué è stato più forte, poco da aggiungere.

LA CRONACA

Mister Bernardi carica la squadra e i padovani partono anche bene con una punizione dal limite di Gianmarco Scapin, respinta prima dalla barriera e poi controllata da Keber. Il Mestrino Rubano controlla il possesso, il Portomansué segna. Siamo al 26' quando Filippini supera Guadagnin in uscita. Potrebbe essere una mazzata dal punto di vista psicologico per gli ospiti, ma il Mestrino Rubano non si arrende e nella ripresa trova il pareggio al 62' co Thomas Scapin, abile nel finalizzare in rete un bel contropiede orchestrato dai suoi compagni. In precedenza Tresoldi ci aveva provato all'56', ma Keber si rifugia in angolo. Gli ospiti sono vivi e lottano più che mai e con Furlan vanno vicini alla rete all'80'. Il pallone si perde di poco a lato.

Ecco il tabellino della semifinale di ritorno della Coppa Italia-Veneto Eccellenza:

PORTOMANSUÉ: Keber, Carraro, Peresin, Dassie, Ton (46' Colombera), Tonizzo, Garcia (73' Kamara), Grandin, Filippini (77' Zanardo), Furlan, Bonamaison. All.: Marchetti

MESTRINO RUBANO: Guadagnin; Villatora (54' Asoletti), Andreasi (69' Meneghello), Fantini, Meneghello, Fortini, Salata, Bassi (54' Tresoldi), T.Scapin (86' Tagliapietra), G.Scapin, Nassivera (69' Nalesso). All.: Bernardi

Arbitro: Meta di Vicenza

Reti: 26' Filippini, 62' T.Scapin

Ammoniti: Nassivera, Ton, Andreasi, Fantin, Dassie

Recuperi: 2'; 5'