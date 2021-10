Eccellenza, Coppa Italia Veneto: il Mestrino Rubano ai quarti di finale grazie ad Asoletti

Asoletti segna e Carollo para tutto. Così si può riassumere l'ottavo di finale della Coppa Italia Eccellenz andato in scena tra Mestrino e Scardovari. Match maschio, rocambolesca, con tante azioni gol da ambo le parti. A fare la differenza, alla fine della serata, sono le individualità. Carollo su tutti, giovanissimo portiere del Mestrino che stopp tutti gli attacchi di Bellemo, De Bei, Ferro, Boscolo e Bullo. Una serata ricordare per il prodotto del vivaio del Mestrino Rubano, motivo in più per festeggiare questo passaggio del turno.

Dopo il largo successo di Schio di domenica, per i ragazzi di mister Bernardi, ancora un risultato utile firmato Asoletti, che al 21' del primo tempo, mette in rete un assist al bacio di Pasinato. Prossimo turno, i quarti di finale, domenica 31 ottobre. Avversario il Vigasio di Granoche, già affrontato in campionato. Gara da coraggiosi, ma questo Mestrino Rubano non vuole smettere di stupire nessuno.

Ecco il tabellino del match:

MESTRINORUBANO: Carollo, Meneghello A., Cavallini, Tagliapietra, Meneghello G. (1' s.t. Villatora), Ruzza, Paniconi (18' s.t. Salata), Tresoldi (1' s.t. Fantin), Pasinato, Scapin (11' s.t. Bassi), Asoletti (28' s.t. Poli). A disposizione: Guadagnin, Andreasi, Poli, Crivellin, Nalesso. Allenatore: Bernardi

SCARDOVARI: Marandella, Vidali (27' s.t. Maistrello), Crepaldi, Vianello (46' s.t. Marino), Ballarin, Moretto, Ferro E. (27' s.t. Banin), Corradin, Bellemo N. (17' s.t. Boscolo), De Bei (9' s.t. Bullo), Ferro M. A disposizione: Zennaro, Greguoldo, Bellemo S., Bellan. Allenatore: Zuccarin

Arbitro: Rehmet Jusufoski Assistenti: Elia Betello e Boris Popovic

Reti: 21'Asoletti