Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: il Mestrino Rubano fa la storia, è semifinale!

Il Mestrino Rubano continua a stupire tutti e questa volta la combina proprio grossa, accedendo alla semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Lo fa battendo una corazzata della categoria, il Vigasio di Granoche, favorito numero 1 per la vittoria del Girone A del campionato Eccellenza e in casa propria.

La Cronaca

La giornata appare subito importante, dopo appena cinque minuti di gioco. Salata entra in area di rigore dopo uno strappo atletico eccezionale e batte il portiere veronese alla prima occasione. Il Vigasio è frastornato e subisce il solito possesso palla degli uomini di Bernardi. Il Mestrino sfiora ripetutamente il raddoppio, ma non riesce a trovare il gol per mettere in ghiaccio il match. Nella ripresa il Vigasio chiama all'appello Carollo in svariate occasione, il baby portiere padovano non trema e gestisce il traffico al meglio. Nel finale di match ecco il gol che non ti aspetti. Bassi si libera in maniera fantastica del suo diretto avversario e serve a Poli il più facile dei gol. È semifinale, in casa Mestrino Rubano è il tempo di sognare ad occhi aperti.

Ecco il tabellino della partita:

VIGASIO: Segantini, Montresor (35’ s.t. Melaca), Stratu, Torri (9’ s.t. Camarà), Zanella, Pastorelli, Sandrini (34’ s.t. Cazzago), Tomasini, Granoche, Inverardi (23’ s.t. Bentivoglio), Maury. A disposizione: Gecchele, Biasio, Righetti, Crema, Gola. Allenatore: Manuel Spinale

MESTRINORUBANO: Carollo, Villatora, Asoletti (34’ s.t. Poli), Fantin, Meneghello G., Ruzza, Salata, Tresoldi, Bassi, Scapin, Cavallini (12’ s.t. Andreasi). A disposizione: Guadagnin, Meneghello A., Fortini, Tagliapietra, Baso, Paniconi, Nalesso. Allenatore: Massimo Bernardi

Reti: 5' Salata, 87' Poli