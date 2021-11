Eccellenza, Coppa Italia Veneto: primo round al Portomansuè, al Mestrino Rubano serve l'impresa

Nel primo round della semifinale di Coppa Italia-Veneto Eccellenza, il Mestrino Rubano perde in casa - eccezionalmente in campo ad Abano Terme di sera alle 20:30, contro i trevigiani del Portomansué. Risultato finale 3 a 2 in favore degli uomini di Marchetti, capaci di cogliere al meglio le occasioni avute tra i piedi. Per i ragazzi di Bernardi, qualche rimpianto e la consapevolezza che al ritorno, 1 dicembre nella Marca, servirà l'impresa.

La Cronaca

Il primo tempo stenta a decollare fino al 26'. Bel break di Dassie e un pallone al bacio per Furlan che fredda Carollo sul primo palo. Passano due minuti e il Mestrino Rubano pareggia. Gianmarco Scapin è abilissimo su punizione a trovare la via della rete. I padovani si gettano all'attacco e Dassie li punisce, questa volta mettendosi in proprio al 36'. Nella ripresa ci sono occasioni da ambo le parti fino al tris trevigiano. Lo sigla Bonamaison all'83. I padovani non si arrendono e all'89' trovano la marcatura che tiene ancora in discussione la qualificazione. Autore è Thomas Scapin con un bel colpo di testa su cross puntuale dalla sinistra di Asoletti.

Ecco il tabellino della gara:

Mestrino Rubano: Carollo, Andreasi, Asoletti (91' Cavallini), Bassi (85' Meneghello), Fortini, Ruzza, Poli (75' Nassivera) Tresoldi, Nalesso (55' T.Scapin), G.Scapin, Salata. Allenatore: Massimo Bernardi

Portomansué: Bigaj; Cardin, Ton, Colombera (85' Zanardo), Peresin; Dassié (90' Garcia), Camara (68' Tommasella), Carraro, Ledda (60' Grandin); Bonamaison, Furlan. Allenatore: Marchetti

Reti: 26' Furlan, 28' G.Scapin, 36' Dassie, 83' Bonamaison, 89' T.Scapin

Ammoniti: Tresoldi, Colombera, Bassi, Peresin, Tommasella