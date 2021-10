Eccellenza, Coppa Italia Veneto: Pozzonovo ai quarti di finale, rimonta vincente sul Calvi Noale

Un'altra serata di perfezione calcistica per il Pozzonovo di mister Cavazzana che elimina dalla Coppa Italia Eccellenza il favorito Calvi Noale. Una trasferta di grande gioco per il biancoblu, capaci di imporre un ritmo forsennato alla gara, soprattutto nella ripresa. 3 a 1 il risultato finale con le reti di Birolo, Artuso e Cortella.

La Cronaca

Il primo tempo degli ospiti è una matassa di difficile risoluzione. Il Calvi Noale gioca bene, prosciuga le principali fonti di gioco dei padovani e trova il meritato vantaggio intorno la mezz'ora con Coin, abilissimo nel trovare la via della rete. Si va all'intervallo con il vantaggio locale, ma evidentemente negli spogliatoi mister Cavazzana si fa sentire e nella ripresa il Pozzonovo ribalta completamente il match.

Al 49' Birolo realizza il rigore del pareggio, dopo l'atteramento di Et Thairy in area di rigore. Passano sei minuti ed ecco il sorpasso. Corner di Marzola, testa di Artuso ed è 2 a 1 per il Pozzonovo. I padroni di casa sono sulle ginocchia e al 71' è il turno di Cortella, subentrato dalla panchina, a trovare il definitivo 3 a 1 per i padovani.

Ecco il tabellino della gara:

POZZONOVO: Xhani, Et Tahiry, Costantin, Di Bari, Badiello (44' s.t. Businarolo), Artuso, Marzola, Degan, Franchin (16' s.t. Gherardo), Gallo (16' s.t. Cortella), Birolo (32' s.t. Benucci). A disp. Schiavon, Boscain, Thompson, Rizzieri, Cazzadore. All. Nicola Cavazzana.

CALVI NOALE: Fabbian, Losso, Pizzinato (16' s.t. Gasparin), Zane, Bortoluzzi, Bellia, Coppola (1' s.t. Bagarotto), Coin (16' s.t. Paganin), Berardi, Franciosi (28' s.t. Scanferlato), Peron (16' s.t. De Vido). A disp. Fornea, Cosmo, Dell’Andrea, Chia. All. Matteo Vianello.

ARBITRO: Zantedeschi di Verona.

RETI: 30’ p.t. Coin, 4’ s.t. Birolo (rigore), 11’ s.t. Artuso, 26’ s.t. Cortella.

Ammoniti Artuso, Costantin, Di Bari, Zane, Bortoluzzi, Peron e Bagarotto.

Recuperi: 1’ e 4’.