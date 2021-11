Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: Pozzonovo eliminato, avanza il Giorgione

Esce a testa altissima dalla Coppa Italia Eccellenza il Pozzonovo di mister Cavazzana. A Castelfranco Veneto, contro il Giorgione, il risultato è di 2 a 1 per i padroni di casa. Sfuma così il sogno di accedere in semifinale, ma i ragazzi della bassa padovana, dimostrano una volta di più che in questa categoria ci possono stare e affrontare tutte le squadra a testa altissima.

La Cronaca

Il Giorgione, come prevedibile, alza subito il ritmo del match. Dopo dodici minuti ecco il classico gol dell'ex. Corner dalla sinistra, incornata precisa dell'attaccante argentino. Passano setti minuti e il Giorgione raddoppia con una conclusione pazzesca dalla distanza di Manuel Perosin. Tiro all'incrocio e Xhani battuto. Piove sul bagnato nel primo tempo per il Pozzonovo, con una sospetta frattura del setto nasale per il talentuoso attaccante Alberto Franchin. Portato via in ambulanza già durante il match, si spera in una pronta guarigione per il classe 2002 del Pozzonovo. Nella ripresa il Pozzonovo trova la rete che ravviva il match. Siamo al 77' quando Riccardo Degan arriva puntuale all'appuntamento con il gol su azione di corner. Negli ultimi 17 minuti il Pozzonovo assalta la porta di Matteo Antonello, ma non è giornata per i ragazzi di Cavazzana. Addio Coppa Italia, ora tutta la concentrazione è dedicata al campionato.

Ecco il tabellino della gara:

GIORGIONE: Matteo Antonello, Salomone, Griggio, Perosin, Bruno, Gianmarco Antonello, Mioni (34’ s.t. Gerotto), Minato (34’ s.t. Dall’Agnol), Pace (22’ s.t. Bonaldi), Mangieri (46’ s.t. Nicoletti), Dalla Santa Casa (22’ s.t. Anile). A disp. Costa, Canton, Piazza, Pivato. All. Stefano Esposito.

POZZONOVO: Xhani, Et Tahiry, Costantin (1’ s.t. Cortella), Di Bari, Dario, Badiello (1’ s.t. Degan), Marzola, Pavan (17’ s.t. Benucci), Cazzadore, Gallo, Franchin (28’ p.t. Gherardo, dal 43’ s.t. Thompson). A disp. Schiavon, Businarolo, Boscain, Rizzieri. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Brentegani di Verona.

RETI: 12’ p.t. Mangieri, 19’ p.t. Perosin, 32’ s.t. Degan.

Ammoniti Gianmarco Antonello, Di Bari, Pavan e Dario.

Recuperi: 1’ e 4’.