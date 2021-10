Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: il programma dei quarti di finale

In attesa del comunicato ufficiale, ecco gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia-Veneto Eccellenza che si disputeranno - in gara secca - il 31 ottobre 2021. Ancora definire i campi dove verranno disputati i match. Poca fortuna per le padovane, che si troveranno di fronte due delle favorite della competizione, assieme al Treviso: Giorgione e Vigasio.

Per quanto riguarda le semifinali, i campi verranno stabiliti per sorteggio.

Di seguito le gare dei quarti di finale: