Eccellenza, Coppa Italia Veneto: i risultati della 2°giornata

Seconda giornata positiva per le padovane impegnate nella Coppa Italia Veneto Eccellenza 2022/2023. La United Borgoricco Campetra vince in casa dello Spinea nel girone 5, mentre nel gruppo 6 derby tra Arcella-Mestrino Rubano finisce 0-0 e l'Academy Plateola impatta 1-1 con il Camisano. Riscatto del Pozzonovo contro la Piovese, che vince 3 a 1 con un super Franchin sugli scudi.

Questi i risultati con marcatori, tabellini, cronache e prossime partite da disputare:

GIRONE 5

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ROBEGANESE FULGOR SALZANO-F.C. SPINEA 1966 0-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA- CALVI NOALE 0-2 Gol: 69' rig., 84’ Coin

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

CALVI NOALE-ROBEGANESE FULGOR SALZANO 4-1 - Gol: 19', 80' Mello (CN), 30' Ginocchi (RS), 32' Leonarduzzi (CN), 87' Coin (CN)

F.C. SPINEA 1966- UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-2 Gol: 15' Cappella (UBC), 25' Tescaro (UBC), 40' Cherif (S)

SPINEA: Basso, Zamengo, Boni (29’ s.t. Lazzari), Beniamin, Vecchiato, Busatto, Numi (29’ s.t. De Grandi), Cherif, Pozzebon (32’ s.t. Petrilli), Testardi, Bezze (46’ s.t. Soligo). A disp. Detoni, Marzocchi, Gervasutti, Carraro, Favaro. All. Matteo Centurioni.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Marangoni (32’ s.t. Girardi), Scapolan (26’ p.t. Cren), Scappin, Antonello, Torregrossa (14’ s.t. Barichello), Vasic (19’ s.t. Volpato), Cappella, Chinellato (28’ s.t. Fighera), Tescaro. A disp. Simoni, Ferro, Galliot, Sartori. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Malagnino di Castelfranco Veneto.

NOTE: Spettatori 180 circa. Espulso al 39’ s.t. Scappin per fallo di mano in area su chiara occasione da rete. Ammoniti Testardi e Cappella. Recuperi: 1’ e 5’.

La United Borgoricco risorge a Spinea e con un blitz in piena regola porta a casa tre punti fondamentali per la sua classifica nel girone. Sblocca Cappella, al quarto d'ora, su lancio illuminante del giovanissimo portiere Papagno. Bissa 10 minuti dopo Tescaro su assist dell'eterno Chinellato. Cherif, ex Arcella, accorcia le distanze al 40', ma gli uomini di Bertan nella ripresa stringono i denti e fanno propria l'intera posta in palio.

CLASSIFICA

6 Calvi Noale

3 Spinea

3 United Borgoricco Campetra

0 Robeganese Salzano

Prossime gare:

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

F.C. SPINEA 1966-CALVI NOALE

UNITED BORGORICCO CAMPETRA -ROBEGANESE FULGOR SALZANO

GIRONE 6

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ACADEMY PLATEOLA 1911-ARCELLA PADOVA A.S.D. 0-1 Gol: 35' Mangieri

MESTRINO RUBANO F.C. -CAMISANO CALCIO 1910 2-2 Gol: 16’ Poli (MR), 30’ Rampazzo (C); 75' Rampazzo (C), 88’ Tamponi (MR)

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

ARCELLA PADOVA A.S.D.-MESTRINO RUBANO F.C. 0-0

CAMISANO CALCIO 1910- ACADEMY PLATEOLA 1911 1-1 Gol: 55' Scremin (AP) 80' Rampazzo (C),

Classifica

4 Arcella Padova

2 Camisano

2 Mestrino Rubano

1 Academy Plateola

Prossime gare:

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

ACADEMY PLATEOLA 1911-MESTRINO RUBANO F.C

CAMISANO CALCIO 1910- ARCELLA PADOVA A.S.D.

GIRONE 7

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ALBIGNASEGO CALCIO-POZZONOVO 1-0 Gol: 38' Thiam

Riposa: PIOVESE

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

POZZONOVO-PIOVESE 3-1 Gol: 15' Poncia (Poz), 40' pt rig. Bortolotto (Pio), 50', 55' Franchin (Poz)

Riposa: ALBIGNASEGO CALCIO

Classifica

3 Albignasego

3 Pozzonovo

0 Piovese

Prossime gare:

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

PIOVESE-ALBIGNASEGO CALCIO