Eccellenza, Coppa Italia Veneto: i risultati della 3°giornata, i verdetti delle padovane

Coppa Italia Veneto Eccellenza indigesta per le padovane. Resta in gioco solo l'Albignasego di mister Antonelli, capace di imporsi per 1 a 0 contro la Piovese e pronto a disputare il prossimo turno il 26 ottobre contro il Caorle. Delusione per United Borgoricco Campetra, Arcella, Mestrino Rubano, Academy Plateola.

Questi i risultati con marcatori, tabellini, cronache e prossime partite da disputare:

GIRONE 5

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ROBEGANESE FULGOR SALZANO-F.C. SPINEA 1966 0-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA- CALVI NOALE 0-2 Gol: 69' rig., 84’ Coin

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

CALVI NOALE-ROBEGANESE FULGOR SALZANO 4-1 - Gol: 19', 80' Mello (CN), 30' Ginocchi (RS), 32' Leonarduzzi (CN), 87' Coin (CN)

F.C. SPINEA 1966- UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-2 Gol: 15' Cappella (UBC), 25' Tescaro (UBC), 40' Cherif (S)

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

F.C. SPINEA 1966-CALVI NOALE 2-1 9' pt Peron (CN), 18' pt Petrilli (S), 30' pt Cherif (S)

UNITED BORGORICCO CAMPETRA -ROBEGANESE FULGOR SALZANO 6-1 15' pt Fighera (U), 40' pt Barichello (U), 45' pt Tescaro (U), 5' st Torregrossa (U), 15' st Barichello (U), 20' st Torregrossa (U), 30' st Gerini (RS)

CLASSIFICA

6 Calvi Noale

6 Spinea

6 United Borgoricco Campetra

0 Robeganese Salzano

GIRONE 6

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ACADEMY PLATEOLA 1911-ARCELLA PADOVA A.S.D. 0-1 Gol: 35' Mangieri

MESTRINO RUBANO F.C. -CAMISANO CALCIO 1910 2-2 Gol: 16’ Poli (MR), 30’ Rampazzo (C); 75' Rampazzo (C), 88’ Tamponi (MR)

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

ARCELLA PADOVA A.S.D.-MESTRINO RUBANO F.C. 0-0

CAMISANO CALCIO 1910- ACADEMY PLATEOLA 1911 1-1 Gol: 55' Scremin (AP) 80' Rampazzo (C),

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

ACADEMY PLATEOLA 1911-MESTRINO RUBANO F.C 1-0 Gol: Episcopo

CAMISANO CALCIO 1910- ARCELLA PADOVA A.S.D. 1-0 Gol: Rampazzo

Classifica

5 Camisano

4 Arcella Padova

4 Academy Plateola

2 Mestrino Rubano

GIRONE 7

1°Giornata - 28/08/2022 ore 16:30

ALBIGNASEGO CALCIO-POZZONOVO 1-0 Gol: 38' Thiam

Riposa: PIOVESE

2°Giornata - 04/09/2022 ore 16:00

POZZONOVO-PIOVESE 3-1 Gol: 15' Poncia (Poz), 40' pt rig. Bortolotto (Pio), 50', 55' Franchin (Poz)

Riposa: ALBIGNASEGO CALCIO

3°Giornata - 14/09/2022 ore 20:30

PIOVESE-ALBIGNASEGO CALCIO 0-1 7'pt Dorigo

Riposa: POZZONOVO

Classifica

6 Albignasego

3 Pozzonovo

0 Piovese