Eccellenza, Coppa Italia-Veneto: i risultati dei quarti di finale

Match di Coppa per i dilettanti in questo ultimo week end di ottobre. Nei quarti di finale di Coppa Italia-Veneto Eccellenza sono scese in campo due squadre padovane che hanno regalato spettacolo e soddisfazioni.

Come nel caso del Mestrino Rubano, capace di battere a domicilio con il risultato di 2 a 0 il Vigasio di Granoche. Di Salata e Poli i gol per gli uomini di mister Bernardi. Meno fortunato, ma altrettanto coraggioso il Pozzonovo di Cavazzana, uscito sconfitto da Castelfranco Veneto contro il Giorgione, con il risultato di 2 a 1.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza:

Vigasio-Mestrino Rubano 0-2 (Salata, Poli)

Giorgione-Pozzonovo 2-1 (Mangieri, Perosin; Degan)

Villafranca Veronese-Montecchio Maggiore 0-6 (3 Casarotto, Mattioli, Montagnani, Falchetto)

Treviso-Porto Mansué 1-2 (Masoch; Grandin, Zanardo)

Avanzano in semifinale: Mestrino Rubano, Giorgione, Montecchio Maggiore, Porto Mansué