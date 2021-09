Eccellenza, Coppa Italia: Arcella a forza 3, Mestrino abbattuto

Dopo i tre gol della prima giornata, ancora un tris per gli uomini di Tentoni, al debutto casalingo contro il Mestrino Rubano. 3-1 per i bianconeri, ancora Rampazzo sugli scudi con una doppietta

L'Arcella concede il bis in Coppa Italia Eccellenza con un altro tris. 3 a 1 questa volta contro il Mestrino, nel big match del girone 7. Impeccabili gli uomini di Tentoni, sempre in controllo del match e bravi a sfruttare al meglio le occasioni a disposizione.

La cronaca

Dopo un primo tempo di botte e occasioni da ambo le parti, ecco l'episodio. Al 37' Meneghello in area di rigore è ingenuo e stende Scarpa. Calcio di rigore e Rampazzo porta avanti l'Arcella.

Dopo l'intervallo mette piede in campo Cvetkovic e il match prende una piega ancora più definita. Il bomber dei bianconeri si traveste da assistman e al 50' prima serve a Rampazzo la palla del due a zero, con quest'ultimo abile a far passare il pallone sotto le gambe di Guadagnin. Passano due minuti e c'è ancora il zampino di Cvetkovic sulla rete di Turea, abile nel raccogliere una respinta non impeccabile della retroguardia del Mestrino Rubano. La rete della bandiera di Salata al 64' rianima per qualche istante il match, ma l'Arcella anche nella ripresa comanda il gioco e porta a casa l'intera posta in palio.

A fine mese per l'Arcella basta un punto contro il Plateola per l'aritmetica certezza di qualificazione alla fase successiva della competizione.

Il tabellino della gara:



Arcella Padova: Berto, Toso, Varnier, Tessari, Paccagnella, Boscaro (60' Ballarin), Scarpa (85' Pupa), Pistolato (57' Finazzi), Rampazzo (92' Unali), Pennacchio (46' Cvetkovic), Turea. A disposizione: Pranovi, Fanton, Cecchele, Albieri.Allenatore: Tentoni.

Mestrino Rubano: Guadagnin, Villatora, Asoletti, Tagliapietra (32′ st Andreasi), Meneghello, Ruzza (32′ st Pasinato), Poli, Tresoldi (34′ pt Adjei), Nalesso (24′ st Bassi), Salata, Fantin. A disposizione: Carollo, Meneghello, Cavallini, Crivellin, Nassivera. Allenatore: Bernardi.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.



Reti: 37′ pt rig. Rampazzo, 50' Rampazzo, 52' Turea, 64' Salata.

Ammoniti Boscaro e Tessari.

Recupero 2′ e 5′.