Eccellenza, definite tutte le panchine delle 7 squadre padovane

Le squadre padovane in Eccellenza per la prossima annata sono al completo. Non parliamo delle rose, sempre in via di definizione e completamento anche durante la stagione, bensì della situazione delle panchine. Dal Mestrino Rubano alla neopromossa Piovese hanno definito gli allenatori del campionato 2022-2023. Due sole novità: in casa Arcella, con l'addio di coach Tentoni per Giancarlo Fonti, grande ex dell'Albignasego, mentre a Pozzonovo addio a mister Cavazzana e bentornato a Gianni Primavera, dopo gli ottimi ricordi lasciati dalla sua Juniores qualche stagione fa. Vediamo di seguito il quadro definitivo degli allenatori delle squadre patavine:

GIRONE A

Mestrino Rubano: Massimo Bernardi (Confermato)

GIRONE B

United Borgoricco Campetra: Alessandro Bertan (Confermato

Arcella: Giancarlo Fonti (Nuovo)

Academy Plateola: Gianluca Zattarin (Confermato)

Pozzonovo: Gianni Primavera (Nuovo)

Albignasego: Vito Antonelli (Confermato)

NEOPROMOSSA