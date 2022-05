Eccellenza, Fonti è il nuovo tecnico dell'Arcella

L'Arcella 2022-2023 inizia a prendere forma, a partire dal condottiero della prossima stagione. È Gianfranco Fonti l'uomo scelto dal duo Favero-Ceccato per dare l'assalto alla prima posizione dell'Eccellenza del prossimo anno. Una scelta logica, come spiegato sul sito ufficiale dell'Arcella dal direttore sportivo Ceccato: "È stata una decisione fortemente voluta da parte del Presidente" - sottolinea il dirigente bianconero - "Avevano lavorato insieme già ai tempi del San Paolo, lo ricordava come una persona capace e preparata, e da questo punto di vista ci siamo trovati subito d’accordo. Sono molto contento perché il nostro è un rapporto che va al di là di quello allenatore-ds, ci conosciamo da una vita: l’avevo portato io stesso ad Albignasego nella sua prima esperienza padovana, e con una squadra giovane abbiamo ottenuto risultati importanti. Ha fatto benissimo, la sua carriera parla da sola: credo che abbiamo portato all’Arcella una bravissima persona e anche un allenatore molto qualificato. Non abbiamo contattato nessun altro, ci siamo subito trovati concordi su di lui ed è stata una scelta molto breve. Gianfranco aveva voglia di ricominciare e di rimettersi in pista, e sono convinto che sia un bello stimolo anche per lui lavorare in un ambiente sereno e tranquillo, puntando a fare il nostro campionato di vertice. Proveremo a fare bene, come abbiamo sempre fatto in questi quattro anni. L’arrivo di Fonti in bianconero è il simbolo di un progetto importante, nel segno della continuità con le ambizioni degli ultimi anni"