Eccellenza, giorne B: Piovese infinita, per il Treviso è solo pareggio

Sfortunata e ingenua. Così si può riassumere la Piovese vista nel turno infrasettimanale di campionato contro la dominatrice del girone B il Treviso. Alla fine esce un pari per 1-1, con tanti rimpianti per mister Ottolitri, che ha assoporato la vittoria fino al 90', quando Pasha - appena entrato - ha zittito il calorosissimo pubblico del Vallini, accorso in massa per sostenere Bortolotto e compagni.

Proprio Bortolotto aveva trovato il gol del vantaggio su rigore nella prima frazione. Una rete importante, la quinta della stagione per l'eterno numero 10 della Piovese, ma che non è bastata per portare a casa l'intera posta in palio. Di certo con il cambio dell'allenatore si stanno vedendo dei progressi sotto l'aspetto del gioco, meno dal punto di vista dei risultati. Per mister Ottolitri la strada è ancora lunga ed impervia. A partire da domenica, con la Piovese attesa da una trasferta sulla carta proibitiva contro il Calvi Noale, secondo in classifica.

Questo il tabellino della gara:

Piovese 1-1 Treviso FBC 1993

MARCATORI: Bortolotto (Rig) , Pasha

PIOVESE: Mancin, Attene , Voltan, Pavan , Sartori, Caso, Omar (Rigoni) , Degan , Menegazzo (Pavanello) , Bortoletto (Giuliato) ,Toffanin (Bruscaglin) . All. Ottolitri

TREVISO FBC 1993: Fiorenzato, Busatto, Salviato, Soncin (Posocco), Boscolo Berto, Stefani (Marinello), Granati (Mosca , Sost. Pasha), Masoch (Fabiano), Sottovia, De Poli, Marcolin. All. Carnovelli

Arbitro Sig. Martucci

Assistenti Sig.ri Bacelle - Noushehvar

AMMONITI: Mancin , Salviato, Fabiano, Posocco