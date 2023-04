Eccellenza, girone A: Clivense, è quasi Serie D! Plateola ko con onore

Alla fine vince la Clivense. Nel rematch della 23°giornata, sul neutro di Campodarsego, gli uomini di Allegretti vincono due a zero sull'Academy Plateola e si avvicinano alla promozione diretta in serie D. Gara scorbutica, tesa, decisa nella ripresa dalle reti di Cissé e il grande ex della sfida, Andrea Antenucci. I ragazzi del presidente Pellissier sono ad un passo dalla risalita, mentre per il gruppo di Zattarin c'è da blindare il playoff in questi ultimi 180'.

Recupero 23°giornata: Academy Plateola-Clivense 0-2 Cissé (C), Antenucci (C)

Classifica: Clivense S.M 72, Ambrosiana 66, Bassano 62, La Rocca Altavilla 59, Academy Plateola 57, Eurocassola 56, Vigasio 53, Schio 50, Mestrino Rubano 48, Montorio 45, Virtus Cornedo 45, Camisano 44, Albignasego 41, Valgatara 37, Castelnuovo DG 36, Pescantina Settimo 34, Belfiorese 28 (-1), Pozzonovo 25, Garda 25

Prossimo turno 03/05/2023 - ore 16:30: Academy Plateola-Mestrino Rubano, Bassano-Valgatara, Camisano-Virtus Cornedo, Clivense-Schio, Garda-Albignasego, Montorio-La Rocca Altavilla, Pozzonovo-Ambrosiana, Eurocassola-Vigasio. Riposa: Belfiorese