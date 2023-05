Eccellenza, girone A: l'Academy Plateola vola in finale playoff contro il Bassano

L'Academy Plateola sfodera la prestazione che non ti aspetti e sbatte fuori dalla corsa playoff Eccellenza i veronesi dell'Ambrosiana, per lungo tempo i rivali numeri 1 della Clivense promossa in Serie D. Una gara dominata in lungo e in largo dagli uomini di Zattarin sul campo di Sant'Ambrogio della Valpolicella, con le reti di Mioni, Episcopo e Lelj a blindare un successo che significa finale playoff nel girone A.

La formazione patavina ora si troverà di fronte il Bassano, secondo nel piazzamento finale, nella finale del 21 maggio al Mercante. Chi si aggiudicherà la partitissima, accederà poi agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D, dove in semifinale troverà i friulani del Tamai.