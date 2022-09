Eccellenza, girone A: derby pirotecnico, è pareggio tra Academy Plateola e Pozzonovo

Esordio in campionato con il botto tra Academy Plateola e Pozzonovo. Il 2-2 finale è il perfetto specchio del grande equilibrio visto sul campo sul campo. Per l'Academy Plateola, che in tanti hanno ribatezzato il "Paris Saint Germain" della categoria, un'occasione sprecata, mentre in casa Pozzonovo si esulta a ragione.

L’Academy Plateola di Gianluca Zattarin scappa due volte, ma viene sempre raggiunta dalla caparbietà e dalla grande determinazione messa in campo dagli uomini di Primavera.

Primo tempo brillante da ambo le parti, ma di reti nemmeno l'ombra. L'equilibrio regna sovrano, ma a metà ripresa arrivano i gol. Antenucci dimostra il motivo per cui è uno dei big della categoria, insaccando una doppietta, ma nel mezzo e in chiusura ci sono le reti di Poncia, su rigore e del classe 2004 Calì. Motivi per sorridere in casa Pozzonovo ce ne sono in abbondanza, sosta provvidenziale per gli uomini di Zattarin. Con ventidue nuovi uomini a disposizione di Zattarin è necessario un tempo fisiologico di conoscenza calcistica, ma la classifica non aspetta e, come insegna Guardiola in Herr Pep, è nelle prime dieci giornate che serve fare punti per vincere a fine anno. A buon intenditore, poche parole.

Questo il tabellino della gara:



ACADEMY PLATEOLA-POZZONOVO 2-2

ACADEMY PLATEOLA: Fontana, Bertoncello, Scremin (8’ s.t. Turea), Tessari, Beccaro, Lelj, Semenzato (8’ s.t. Lobbia), Mioni, Antenucci, Episcopo, Arma (8’ s.t. Spiller). A disp. Costa, Parolin, Sciortino, Appiah, Pierobon, Dell’Andrea. All. Gianluca Zattarin.

POZZONOVO: Vanzato, Gallina, Artuso, Et Tahiry (27’ s.t. Calì), Di Bari, Convento (34’ s.t. Ruiz), Boscain (12’ s.t. Gherardo), Benucci (19’ s.t. Gallo), Franchin, Badiello (36’ s.t. Pavan), Poncia. A disp. Belluco, Agostini, Violato, Bertipaglia. All. Gianni Primavera.

ARBITRO: Dogliani di Conegliano.

RETI: 21’ s.t., 26’ s.t. rig. Poncia, 33’ s.t. Antenucci, 39’ s.t. Calì.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Lelj, Mioni, Artuso, Boscain, Calì e Gherardo. Recuperi: 1’ e 4’.