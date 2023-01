Eccellenza, girone A: Alberto Artuso (Pozzonovo) "Siamo consapevoli di avere i mezzi per dare una svolta al campionato"

L’esordio di Davide Tentoni sulla panchina del Pozzonovo, campionato Eccellenza girone A, è coinciso con una sconfitta casalinga, ma il match con l’Academy Plateola ha lasciato in dote parecchi segnali positivi. L'ultimo posto in classifica al momento resta dura realtà, ma i margini di miglioramento sembrano esserci, come riconosce il centrale difensivo Alberto Artuso, in queste dichiarazioni:

"La prima settimana di lavoro con il nuovo mister ci è servita per acquisire tantissime informazioni e provare molte cose. La squadra si è messa subito a disposizione con il massimo impegno e già domenica scorsa abbiamo provato a mettere in campo quanto provato in allenamento. Mister Tentoni ha portato qualcosa di nuovo e sta lavorando soprattutto sul piano mentale: da parte nostra siamo consapevoli di avere i mezzi per dare una svolta al campionato e lottare fino in fondo per strappare la salvezza. Non possiamo permetterci di disperdere energie mentali a lungo termine. Dovremo affrontare una gara alla volta e già domenica ci attende una partita fondamentale, da preparare nel migliore dei modi. Il gruppo è compatto e fiducioso, il mister è preparato e ha grande entusiasmo. Colgo l’occasione per ringraziare anche mister Primavera, che ha sempre lottato al massimo per la squadra e per il bene del Pozzonovo."