Eccellenza, girone A: Academy Plateola è un mezzo passo falso, ad Albignasego solo pari

L'Academy Plateola viene fermato sul pari nel derby della trentaduesima giornata contro i tenaci uomini di Antonelli. Un pareggio inutile per le ambizioni di altissima classifica di mister Zattarin, squalificato e in tribuna al Montagna, mentre la squadra del presidente Cecconello è sempre più vicina alla matematica salvezza. Gara intensa, come spesso capita quando c'è di mezzo l'Albignsego. Partono forte i padroni di casa, trascinati sulla sinistra da Victor Volpe. Pirana salva al 1' su un colpo di testa a botta sicura di Mattia Cecconello proprio su assist di Volpe. Il brasiliano, ex Pro Vercelli, è un fattore determinante in tutte le azioni più pericolose granata, tormentando per tutta la gara il promettente 2004 Bertoncello, prodotto della cantera del Cittadella. Spiller al 26' spreca solo davanti a Bala e un minuto dopo l'Albignasego passa. Il solito Volpe supera agile Bertoncello e scodella in mezzo per l'accorrente Thiam, che al volo scaraventa il pallone alle spalle del portiere. Per l'ex Abano, retrocesso ufficialmente in Prima Categoria, settimo centro in questa stagione, capocannoniere della squadra di Antonelli.

Dopo la sberla l'Academy reagisce e al 36' Arma lanciato a rete si fa ipnotizzare da Bala. Al 41' Beccaro, in proiezione offensiva, ha il pallone buono per il pari, ma spreca sottomisura da ottima posizione. Nella ripresa l'Academy Plateola schiaccia l'Albignasego e al 64' l'ex Giorgione Mioni trova il pari. Sciortino va vicino al raddoppio, ma Bala è in giornata di grazia e nel finale Thiam rischia di vincerla da solo. Il suo mancino è fuori di poco.

Ecco il tabellino della sfida:



ALBIGNASEGO-ACADEMY PLATEOLA 1-1

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Thiam (A) al 27' p.t.; Mioni (AP) al 19' s.t.

ALBIGNASEGO (3-4-2-1)

Bala; Zanforlin, Mbida (dal 49' s.t. Nacciarriti), Man.Cecconello, Victor Volpe; Paganin, Tagliaro (dal 34' s.t Salvatore); Preknicaj (dal 33' s.t. Santi), Petrilli (dal 25' s.t. Cecchele), Thiam; Mat.Cecconello (dal 47' s.t. Boreggio)

PANCHINA Gobbo, Salvatore, Nacciarriti, Salvadori, Cecchele, Moracci, Scotto, Boreggio, Santi

ALLENATORE Antonelli



ACADEMY PLATEOLA (4-4-2)

Pirana; Bertoncello (dal 5' s.t. Pierobon), Beccaro, Stefanelli, Mioni; Turea (dal 15' s.t. Dell'Andrea), Lelj, Appiah (dal 15' s.t. Tessari), Lobbia; Spiller (dal 5' s.t. Sciortino), Arma (dal 39' s.t. Episcopo)

PANCHINA Fontana, Parolin, Scremin, Semenzato

ALLENATORE Boscato (Zattarin squalificato)



Arbitro: Lepera di Rossano (Raccagna-Gjini)



Ammoniti: Man. Cecconello (A), Thiam (A), Tagliaro (A), Bala (A), Tessari (AP), Beccaro (AP), Episcopo (AP), Pierobon (AP)