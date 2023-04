Eccellenza, girone A: magia di Lukanovic, il Bassano batte l'Albignasego

Il Bassano va, ma che fatica ad Albignasego. Nell'anticipo della 38esima giornata vincono gli uomini di Glerean con una gara di puro pragmatismo contro una squadra spuntata ma coraggiosa. Ora per gli uomini di Antonelli la classifica fa paura: in attesa delle gare di mercoledì di Valgatara e Pescantina Settimo, l'Albignasego è in zona playout.

LE SCELTE DI ANTONELLI E GLEREAN. Thiam e Tagliaro squalificati complicano i piani di formazione del tecnico dei padroni di casa. Niente 3-4-2-1, bensì un più abbottonato 3-5-2. Promosso Santi dal primo minuto come partner d'attacco di Mattia Cecconello. Bassano con il solito 4-3-2-1 liquido di marca Glerean, con il tridente delle meraviglie Bounafaa-Lukanovic-Zuin. Nei primi minuti la gara è bloccata, con un Albignasego molto coperto e attento a non fare ragionare la mediana berica. Serve il colpo di genio, che arriva al quarto d'ora.

I BOMBER CHE FANNO LA DIFFERENZA. In positivo e in negativo. È di Lukanovic il colpo cambia-gara. L'ex Campodarsego dal nulla inventa una rete degna di Ibrahimovic, con un cucchiaio sotto l'incrocio dei pali dal vertice dell'area di rigore sulla sinistra. Una rete meravigliosa, la nona del suo campionato. Antonelli si assesta con il 4-4-1-1 dopo lo svantaggio e la mossa potrebbe dare dividendi se al 23' l'imbeccata di Paganin venisse depositata in rete da Mattia Cecconello. Il pallonetto dell'attaccante dell'Abignasego è bello a vedersi, ma alla resa dei conti poco efficace, tanto che Costa devia in angolo. Occasione gol colossale sciupata dai padroni di casa, che fa il paio con quella di Perosin del Bassano al 34'. Il tiro dell'ex Giorgione è deviato in calcio d'angolo da uno strepitoso Bala. Al 45' altra chance pazzesca per l'Albignasego. Corner dalla sinistra Petrilli, a Costa sfugge la sfera e ancora Mattia Cecconello dalla linea di porta spara il pallone sopra la traversa. Più facile segnare, che sbagliare.

LAMPI DI BOREGGIO. La ripresa parte con una sorpresa: Petrilli negli spogliatoi, dentro Boreggio. Sempre 4-4-2, con lo spostamento di Preknicaj in attacco al fianco di Cecconello e proprio Boreggio largo a destra. Intuizione corretta di Antonelli, perché il classe 1999 ha un passo decisamente più veloce rispetto a Cunico. Preknicaj sfiora l'incrocio al 55' e nel complesso la ripresa ricalca il primo tempo. Bassano a fare possesso palla, Albignasego più incalzante quando si spinge in avanti. Sempre Boreggio al 67' imbecca per l'inserimento in area di rigore di Preknicaj, con quest'ultimo che non ci arriva per una questione di centimetri. Segnali vita del Bassano all'84' con il palo di Abrefah e il conseguente gol annullato per posizione di offside del neo entrato Brunazzi. Paganin in chiusura nega il raddoppio a Brunazzi e alla fine termina tra rimpianti e noia.

Questo il tabellino della gara del Montagna:

ALBIGNASEGO-BASSANO 0-1

PRIMO TEMPO 0-1



Marcatori Lukanovic (B) al 15' p.t.

ALBIGNASEGO (3-5-2)

Bala 7; Zanforlin 6, Mbida 6, Salvatore 6; Nacciariti 6 (dal 24' s.t. Man.Cecconello 6), Cecchele 5,5 (dal 35' p.t. Preknicaj 5,5), Paganin 6, Petrilli 5,5 (dal 1' s.t. Boreggio 6,5), Volpe 6; Mat.Cecconello 5, Santi s.v. (dal 6' p.t. Sebben Masutti 5; dal 35' s.t. Moracci s.v.)

PANCHINA Gobbo, Mamprin, Salvadori, Scotto

ALLENATORE Antonelli 6

BASSANO (4-3-3)

Costa 5,5; Zanata 6,5, Marchiori 7, Pellizzer 6,5, Cunico 6; Sanzovo 6 (dal 41' s.t. Minozzo s.v.), Perosin 6,5, Peotta 6 (dal 28' s.t. Abrefah); Bounafaa 5,5 (dal 44' s.t. Sandrini s.v.), Lukanovic 7 (dal 35' s.t. Brunazzi s.v.), Zuin 5,5 (dal 32' s.t. Ovoyo s.v.)

PANCHINA Grillo, Sandrini, La Grotteria, Bruno, Gashi

ALLENATORE Glerean 6,5



ARBITRO Cestaro di Treviso 5,5

ASSISTENTI DI LINEA Gherela 6 - Covolan 6

AMMONITI Peotta (B), Mbida (A), Perosin (B) per gioco scorretto, Zuin (B), Bounafaa (B), Abrefah (B) per comportamento non regolamentare, Paganin (A) per proteste

NOTE più di 200. Tiri in porta 2-6. Tiri fuori 5-3. In fuorigioco 0-0. Angoli 3-3. Recuperi: p.t. 3?, s.t. 5?