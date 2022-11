Eccellenza, girone A: Albignasego ed Academy Plateola vincono in anticipo

Negli anticipi della decima giornata del girone A del campionato Eccellenza, vittorie dal peso specifico enorme per Academy Plateola ed Albignasego. Partiamo dagli uomini di Zattarin, capaci di piegare a domicilio lo Schio con un bel 2 a 1 in rimonta. Alla rete iniziale di Giusti, ecco la risposta di Stefanelli e Turea. Per l'Academy Plateola questa vittoria significa momentaneo terzo posto in classifica, alle spalle dei colossi Ambrosiana e Clivense.

Dopo il pareggio in trasferta contro l'Altavilla della settimana scorsa, l'Albignasego prosegue la sua mini striscia positiva piegando il Montorio al Montagna con il risultato di 1 a 0. A decidere l'incontro è il capitano Manuel Cecconello con un preciso colpo di testa nella ripresa. Con questi tre punti l'Abignasego torna a respirare aria di alta classifica, raggiungendo quota 16.