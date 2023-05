Eccellenza, girone A: Albignasego salvo all'ultima, Eurocassola ko

Come l'anno scorso, all'ultima giornata. L'Albignasego raggiunge un'altra salvezza sofferta, ma al tempo stesso preziosa. Nell'ultima giornata, contro un'Eurocassola non particolarmente motivato dopo le notizie in settimana di fusione tra la squadra di Fabbian, Cartigliano e Bassano, Antonelli per il secondo anno di fila mantiene la nave Albignasego in Eccellenza. Risultato forse scontato dopo la fine del girone d'andata, meno guardando il rendimento disastroso nel ritorno, condito da qualche divergenza di vedute societaria. Per i processi e le analisi del caso ci sarà tempo, ora è tempo di festa al Montagna.

Un match dominato in lungo e largo dai padovani, in grado di costruire tante occasioni da gol con Thiam (un palo anche per lui), Cecchele e Salvatore. Il vantaggio di Victor Volpe, con un colpo da biliardo di mancino, al 33' stappa la partita. Il raddoppio di Mbida, al 57' in mischia dopo la torre area di Manuel Cecconello, mette in ghiaccio la partita, mentre il suggello della partita arriva all'89' con una strepitosa azione personale sulla destra del 2005 Jacopo Gardin. Un ragazzo di cui sicuramente si sentirà ancora a parlare. Da parte vicentina da segnalare doppia grande parata di Dal Canton su Bonaldo e Gamba a proteggere il risultato.

Questo il tabellino della gara del Montagna

ALBIGNASEGO-EUROCASSOLA 3-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Volpe (A) al 33' p.t, Mbida (A) al 12' s.t., Gardin (A) al 44' s.t.

ALBIGNASEGO (4-3-3)

Dal Canton; Salvatore, Zanforlin (dal 39' s.t. Scarin), Man.Cecconello, Salvadori; Nacciarriti, Mbida, Cecchele (dal 33' s.t. Sebben Masutti); Thiam (dal 30' s.t. Gardin), Mat.Cecconello, Volpe (dal 45' s.t. Moracci)

PANCHINA Bala, A.Rossi, Boreggio, Santi, Paganin

ALLENATORE Antonelli



EUROCASSOLA (3-5-2)

Keber (dal 13' s.t. Perli); Lando, Todesco, Michelon, Gallonetto, Lebran, Parise, Vigo (dal 23' s.t. Gamba), Lazzarotto (dal 30' s.t. Simoni), Bonaldo (dal 13' s.t. Gheno), Parolin (dal 13' s.t. Zanini)

PANCHINA D.Rossi,Fagan, Marchesan, Bertoncello

ALLENATORE Fabbian

Arbitro: Noce di Genova

Assistenti di linea: Cappellaro-Irimca

Espulso Lebran (E) al 34' s.t per comportamento non regolamentare

AMMONITI Parise (E) per gioco scorretto

NOTE spettatori 200. Tiri in porta 9-2. Tiri fuori 4-1. In fuorigioco 3-1. Angoli 7-2. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 3’