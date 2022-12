Eccellenza, girone A: Cecconello-gol e l'Albignasego vola in casa contro il Garda

Una tripletta di Mattia Cecconello regala ancora una volta tre punti casalinghi all'Albignasego di Antonelli. Anche il Garda si sottomette alla legge del Montagna, confermando l'Albignasego come la squadra che fa più punti tra le mura amiche, 24 come l'Ambrosiana. Inutile dire che il rendimento in trasferta, appena 4 punti fatti sui 28 disponibili, sia da migliorare, ma c'è un intero girone di ritorno per farlo. Il gruppo granata è unito come non mai e Antonelli può essere orgoglioso della sua creatura.

Nel 3 a 1 contro i veronesi, l'uomo copertina è Mattia Cecconello. Esattamente un anno fa, il 12 dicembre 2021, la punta dell'Albignasego usciva dal campo di casa in lacrime e con un ginocchio ko, tanto da tenerlo lontano dal rettangolo verde fino a settembre 2022. Un anno dopo, le lacrime ci sono ancora, ma questa volta sono di pura gioia. Tutto succede al minuto 21. Volpe dalla sinistra fa partire un fendente non trattenuto da Carletti, Tagliaro da ottima posizione non è egoista e con uno scavetto serve proprio Mattia Cecconello, che a porta vuota, sigla il suo primo gol stagionale, la prima rete da quel maledetto 12 dicembre 2021.

I gol sono come il ketchup poi: una volta che ne viene uno, gli altri arrivano naturalmente. Dopo il momentaneo pareggio di Forgia al 29', abile e fortunato a trovare il corridoio giusto tra una selva di gambe avversarie poco reattive, il numero 9 granata si scatena nella ripresa trovando il gol di testa al 63' su assist da fermo del solito Volpe e poi portandosi a casa il pallone all'85' ringraziando per il supporto l'instacabile Thiam, tra i migliori in campo insieme al classe 2004 Tagliaro.

La standing ovation finale per Mattia Cecconello è la stra-meritata ciliegina sulla torta di una domenica bestiale. La prossima settimana contro l'Eurocassola l'Albignasego è atteso a chiudere in bellezza questo 2022, ma

Questo il tabellino della gara:

ALBIGNASEGO: Bala; Boreggio, Nacciariti, Man.Cecconello, Volpe; Thiam, Cecchele, Tagliaro, Paganin (dal 44' s.t. Salvadori); Mat.Cecconello (dal 44' s.t. Gomiero), Santi (dal 44' s.t. Scarin). A disposizione: Dal Canton, Niero, Moracci, Gardin, Sebben Masutti, Zanforlini. Allenatore: V.Antonelli

GARDA: Carletti; Begalli, Chiappini, Merli, Turrini, Donkor, Galazzini (dal 15' s.t. Aloisi), Bresaola (dal 34' s.t. Bridi), Farias (dal 40' p.t. Marini), Forgia, Zoccatelli. A disposizione: Bianchi, Zampini, Toffali, Andreoli, Bentivoglio, Zambotto. Allenatore: L.Bozzini

Arbitro: Rossi di Mestre (Rosiglioni-Soncin)

Reti: 21' p.t., 13' s.t., 40' s.t. Mat.Cecconello (A), 29' p.t. Forgia (G)

Ammoniti: Boreggio, Paganin, Mat.Cecconello, Aloisi