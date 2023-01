Eccellenza, girone A: Albignasego poker al Pescantina Settimo e quinto posto in classifica

Riparte il nuovo anno, il solito formidabile Albignasego. Questa volta in formato trasferta. Nella 20°giornata del campionato Eccellenza girone A, l'Albignasego di Antonelli rifila quattro reti al Pescantina Settimo, blindando di fatto la permanenza in categoria e regalandosì il quinto posto in classifica con un rotondo 4 a 2.

Una posizione in classifica solo sognata in estate, ma che con il lavoro di Antonelli e gli ultimi innesti dirigenziali del presidente Cecconello, è una solida realtà di questo campionato. Anche in terra scaligera, i padovani hanno imposto il loro ritmo fin da subito trovando dopo una decina di minuti il vantaggio con Thiam, ma facendosi riprendere al 17' da Boni. Cinque minuti è sempre l'ex Abano a mettere la gara in discesa, siglando la sua doppietta personale e servendo l'assist per il gol del 3 a 1 al 43' ad opera di Paganin. In una domenica del genere c'è ovviamente spazio per tante buone notizie, come il debutto con gol del nuovo innesto firmato Toninello, Preknicaj al 72', mentre è Schults due minuti dopo a fissare il risultato sul definitivo 2 a 4.

Dopo un girone d'andata di chiara matrice casalinga, gli uomini di Antonelli si riscopriranno dei guastatori fuori casa nel girone di ritorno? Di certo gli ultmi mesi al Montagna hanno fatto registrare una crescita tanto tecnica, quanto gestionale, in tutto l'Albignasego. Una splendida notizia per il panorama della provincia padovana, da un po' di tempo priva di grandi novità a queste latitudini.