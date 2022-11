Eccellenza, girone A: Albignasego sono 4 vittorie di fila, Pozzonovo sconfitta a testa alta

L'Albignasego di mister Antonelli coglie la quarta vittoria consecutiva nel derby del Montagna contro il Pozzonovo e si conferma come la sorpresa del girone A del campionato Eccellenza. Anche in una domenica non particolarmente brillante sotto il profilo del gioco, l'Albignasego trova il modo di vincere al termine di una gara agonisticamente molto valida. Se Atene ride, non si può dire lo stesso di Sparta. Il Pozzonovo si conferma "bello, ma non balla" per usareun gergo caro ai giovani. L'idea di Primavera è quella giusta, peccato che la mira dei suoi giocatori lasci parecchio a desiderare. Detto questo, è da prestazioni simili che capitan DI Bari e compagni potranno giocarsi le chance di permanenza della categoria.

Pronti via ed è proprio il Pozzonovo a passare con Et Tahiry su assist geniale di Volpini. Il vantaggio ospite non scompone i padroni di casa, che vengono salvati dal classe 2005 Dal Canton su Volpini, e nella ripresa ribaltano la contesa. Al 59' il pareggio è firmato da Cecchele, dopo un eccellente lavoro al limite di Mattia Cecconello, mentre il sorpasso arriva dal segreto meglio custodito dell'Albignasego, il toscano Manuel Mugnai. Per il numero 10 granata quinta rete in campionato, l'ennesima che vale tre punti di un'importanza per la cavalcata Albignasego. Ora la vetta dista solo tre lunghezze e per quanto mister Antonelli professa calma, dalle parti di Montagna si è tornati a sognare come non accadeva da tanto tempo.

Questo il tabellino della gara:

ALBIGNASEGO-POZZONOVO 2-1

ALBIGNASEGO: Dal Canton, Nacciariti, Henrique Volpe, Maniero (17’ p.t. Zanforlini), Dubaz, Manuel Cecconello, Paganin (44’ s.t. Niero), Cecchele, Mattia Cecconello, Mugnai, Thiam (42’ s.t. Boreggio). A disp. Gobbo, Scotto Di Clemente, Salvadori, Santi, Rosa, Gomiero. All. Vito Antonelli.

POZZONOVO: Belluco, Violato, Artuso, Et Tahiry, Di Bari, Gallina (29’ s.t. Agostini), Badiello (42’ s.t. Biancato), Benucci, Gallo, Volpini, Gherardo (33’ s.t. Bertipaglia). A disp. Vanzato, Calì, Ruggiero, Boscain, Fiocco. All. Gianni Primavera.

ARBITRO: Tiozzo di Chioggia.

RETI: 3’ p.t. Et Tahiry, 14’ s.t. Cecchele, 28’ s.t. Mugnai.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Henrique Volpe, Mattia Cecconello, Mugnai, Gallina e Benucci. Recuperi: 2’ e 5’