Eccellenza, girone A: anticipi 22°giornata, si fermano Academy Plateola ed Albignasego

Vicenza-Padova 2-0. Non siamo impazziti, è il parziale degli incroci delle gare di sabato tra le squadre della provincia berica e quella padovana nei due anticipi della 22°giornata del campionato Eccellenza girone A.

Partiamo dallo scontro tra Eurocassola ed Academy Plateola. Il team di Zattarin, terzo in classifica in coabitazione con il Bassano, cade di misura sul campo dell'Eurocassola, ambiziosa compagine diretta da mister Fabbian. Decide tutto al 5' della ripresa Elia Parolin, attaccante veronese classe 2000 appena approdato in terra berica durante la finestra di mercato dicembrina. Per il Plateola è la sesta sconfitta stagionale, anche se la classifica - in attesa delle gare di Ambrosiana, Clivense e Bassano - dice quarto posto in classifica.



Sconfitta immeritata a Schio per l'Albignasego di mister Antonelli. I padovani vengono colpiti a freddo da Pizzolato all'8' e poi non trovano la via della rete nonostante le tante occasioni. Poco male per l'Albignasego, sempre al settimo posto in graduatoria con 32 punti.

Per entrambe c'è poco tempo per riposare, perché si torna in campo mercoledì 25 gennaio, per il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno, valido per il 35esimo turno di campionato. Per l'Academy Plateola impegno casalingo contro il temibile Virtus Cornedo, mentre l'Albignasego è atteso dalla trasferta veronese con il Castelnuovo DG.