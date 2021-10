Eccellenza, girone A: la designazione arbitrale della gara del Mestrino Rubano

Una settimana da coronare al meglio per il Mestrino Rubano, una delle sorprese di questo avvio di stagione del girone A del campionato Eccellenza. Dopo la perentoria affermazione di domenica scorsa a Schio, con poker di gol e il passaggio del turno in Coppa Italia-Veneto contro lo Scardovari grazie alla marcatura di Asoletti, la fiducia in casa padovana è altissima. L'avversario della quinta giornata di campionato è il Virtus Cornedo, indietro di una lunghezza a livello di punti e reduce da un pareggio casalingo contro il Team Golosine per 1 a 1.

Appuntamento alle 15.30 domenica 17 ottobre allo Stadio Bertocco di Mestrino. Il direttore di gara sarà Andrea Traini di San Benedetto del Tronto. I suoi assistenti saranno Alex Scaldaferro e Luca Zanin, entrambi di Vicenza.