Eccellenza, girone A: l'arbitro del Mestrino Rubano

La doppia sconfitta di fila tra Coppa e Campionato è da mettere in soffitta e mettersi alle spalle al più presto per il Mestrino Rubano. Bisogna riprendere il filo positivo del discorso in campionato contro la Pescantina Settimo, squadra veronese un punto sopra i padovani nella nona giornata del girone A del campionato Eccellenza. L'avversario è ostico e talvolta agnositico, nonché reduce da una inopinata sconfitta in trasferta contro Team Santa Lucia Golosine per 2 a 0.

Appuntamento alle 14.30 domenica 21 novembre al Pinarolli Stadium di Pescantina. Il direttore di gara sarà Francesco Tassi di Ascoli Piceno. I suoi assistenti saranno Gerardo Graziano di Vicenza del Grappa e Leo Posteraro di Verona.