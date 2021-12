Eccellenza, girone A: l'arbitro del Mestrino Rubano

Il pareggio beffa casalingo contro il Montorio è da archiviare il più in fretta possibile. In arrivo un impegno in trasferta nell'undicesima giornata di campionato al dir poco proibitivo per il Mestrino Rubano, contro la dominatrice del girone, il Villafranca Veronese. Quest'ultimi sono primi a punteggio pieno dopo 10 giornate di campionato. Per i ragazzi di mister Bernardi serve la partita perfetta e sperare che gli avversari incappino in una gara storta, fatto sinora mai avvenuto in questa stagione per i leader della graduatoria.

Appuntamento alle 14.30 domenica 5 dicembre al Comunale di Villafranca Veronese. Il direttore di gara sarà Andrea Malagnino di Castelfranco Veneto. I suoi assistenti saranno Riccardo Zebini di Rovigo del Grappa e Alessandro Bronzato di Legnago