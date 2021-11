Eccellenza, girone A: l'arbitro della gara del Mestrino Rubano

Nell'aria si respira ancora grande entusiasmo dopo la settimana perfetta del Mestrino Rubano, capace di conquistare il pass per la semifinale della Coppa Italia Eccellenza. La squadra di Bernardi si sta confermando la mina vagante del girone A Eccellenza con 9 punti e tante buone prestazioni messe i fila in questo avvio di stagione. L'avversario della settima giornata di campionato è il Cologna Veneta, fanalino di coda del girone, ma squadra da prendere con le molle, reduce dal ko in trasferta contro il Montecchio Maggiore per 3 a 1.

Appuntamento alle 14.30 domenica 7 novembre in terra veronese. Il direttore di gara sarà Luigi Scicolone di San dona' di Piave. I suoi assistenti saranno Filippo Faggian di Mestre e Alessandro Bronzato di Legnago.