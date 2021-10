Eccellenza, girone A: la designazione arbitrale del Mestrino Rubano

Il team di Bernardi chiamato a giocare in trasferta a Schio in un scontro tra due squadre pronte a divertire il pubblico scledense. Arbitra la gara Zantedeschi di Verona

Dopo la sfortunata sconfitta di domenica scorsa contro il Vigasio, il Mestrino Rubano torna in campo domenica per la quarta giornata del campionato Eccellenza girone A contro lo Schio di mister Moreno Visentin. Gli scledensi in settimana hanno giocato in Coppa Italia contro lo Bassano, perdendo 2 a 1 allo Stadio De Rigo, ma sono reduci dal 2 a 0 contro il Cornedo.

Per gli uomini di Bernardi un impegno sulla carta complesso, ma estremamente stimolante. Ad arbitrare la gara tra Schio e Mestrino Rubano sarà Paolo Zantadeschi ?di Verona. I suoi assistenti saranno Davide Cavallaro di Rovigo e Alessandro Fassina di Bassano del Grappa.