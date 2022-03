Eccellenza, girone A & B: gli arbitri della 21°giornata

Potrebbe essere la domenica decisiva per capire, definitivamente, chi vincerà il girone B del campionato Eccellenza, Giorgione-Arcella, il duello dell'annata, racchiuso in novanta minuti. Gara da duri, coraggiosi, in poche parole, uno scontro al vertice. Dietro, osservano interessate United Borgoricco Campetra e Bassano. La prima va a fare visita al San Giorgio in Bosco di mister Sandri, mentre la seconda si troverà di fronte la Godigese. Spettatore mediamente incuriosito dagli sviluppi della battaglia sportiva tra le prime della classe, anche il Camisano, di scena ad Albignasego, contro la squadra di mister Antonelli. Sempre in zona salvezza occhio ad un intrigante Robeganese-Pozzonovo, mentre derby molto interessante tra Abano ed Academy Plateola a Monteortone. Completa il turno Scardovari-Calvi Noale.

Nel girone A, un lanciatissimo Mestrino Rubano va a fare visita alla Belfiorese, appena quattro punti sopra gli uomini di Bernardi. Un bel banco di prova per i padovani, chiamati a centrare la sesta meraviglia consecutiva in questo girone di ritorno.

Ecco tutte le disegnazioni arbitrali di questa giornata:

GIRONE A

Belfiorese-Mestrino Rubano - Arbitro: Andrea Venturato di Bassano del Grappa. Assistenti: Alessandro Bronzato (Legnago) e Matteo Fietta (Bassano del Grappa).

GIRONE B

Abano-Academy Plateola - Arbitro: Luca Simeoni di Conegliano. Assistenti: Pietro Nicoletti (Mestre) e Nicola Facci (Bassano del Grappa).

Albignasego-Camisano - Arbitro: Francesco Zaccheria di Legnago. Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Luca Bergamin (Castelfranco Veneto).

Giorgione-Arcella - Arbitro: Alessio Pizzi di Bergamo. Assistenti: Pietro Fortugno (Mestre) e Greta Pasquesi (Rovigo)

Godigese-Bassano - Arbitro: Antonio Atanasov di Este. Assistenti: Mateo Sadikaj (Mestre) e Riccardo Liotta (San Donà di Piave)

Robeganese-Pozzonovo - Posticipata a Martedì 29 marzo alle ore 20:45

San Giorgio in Bosco-United Borgoricco Campetra - Arbitro: Daniele Orazietti di Nichelino. Assistenti: Enrico Rossetto (Schio) e Dario Lorenzon (Treviso)

Scardovari-Calvi Noale - Arbitro: Andrea Malagnino di Castelfranco Veneto. Assistenti: Salvatore Sava (Padova) e Nicolò Zausa (Padova)