Eccellenza, girone A & B: le designazioni arbitrali della 31°giornata delle padovane

Domenica cruciale per le squadre della provincia. Big match al Vecchiato di Camposampiero tra United Borgoricco Campetra e Treviso. Derby dal sapore salvezza sia nel girone A tra Pozzonovo-Albignasego e sia in quello B, Arcella-Piovese. L'Academy Plateola ospita il Vigasio, il Mestrino Rubano va in trasferta a Camisano Vicentino