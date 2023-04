Eccellenza, girone A & B: gli arbitri del turno pre pasquale

In campo in Eccellenza alla vigilia di Pasqua con il 38°turno di campionato. Nel girone A, l'Albignasego ospita il Bassano, mentre il Mestrino Rubano il Garda. Trasferta nel vicentino per l'Academy Plateola, sul campo del Camisano di mister Sabbadin. Nel raggruppamento B anticipa la Piovese con il Giorgione, fuori casa l'Arcella con il Limana Cavarzano