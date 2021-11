Eccellenza, girone A & B: la situazione dopo l'8°giornata

Dopo l'ottava giornata, tutto nuovamente rivoluzione nel campionato Eccellenza. Entriamo nel dettaglio dell'analisi

GIRONE A

La sconfitta di domenica contro la Belfiorese, non deve intaccare quanto di buono fatto sinora dalla sorpresa del raggruppamento A. Il Mestrino Rubano dopo la sconfitta di domenica, deve trovare la forza di ripartire. Gli uomini per farlo, non mancano. Nalesso, Salata, Poli, Tresoldi, i due Scapin, Bassi, solo per citare i più conosciuti, sanno come ci si deve rialzare in queste sitazioni. L'appuntamento di domenica contro il Pescantina Settimo, un punto sopra i padovani, capita a fagiolo per gli uomini di Bernardi. Tre punti in terra veronese, sarebbero la benzina ideale per avvicinarsi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza il 1°dicembre contro i trevigiani del Porto Mansué.

GIRONE B

La prima sconfitta dell'Arcella (17) è da derubricare ad un episodio, rendendo merito al Giorgione. Parola di mister Tentoni e il ds Ceccato. Ripartire con fiducia verso il futuro già da domenica contro lo Scardovari (5) in terra rodigina è un esercizio di non difficile applicazione per una squadra che sinora ha sbagliato un tempo in tutto il campionato, pagando a caro prezzo la qualità delle individualità del Giorgione (18). I trevigiani hanno ripreso il comando della classifica e attendono in casa l'Academy Plateola (7), che nell'ultimo turno ha perso contro l'Abano (5). I neroverdi di Biasioli stanno ritrovando anche i risultati, oltra alla fortuna dalla propria. Contro il Bassano (9) in casa domenica, ci sarà bisogno della migliore versione dei padovani, contro la grande delusione del girone. Rimanendo a pochi chilometri di distanza si approda ad Albignasego (8), in un momento delicato per la squadra granata. L'avversario di giornata è tra i più ostici e agnositici: il Calvi Noale (10), che si è rimesso in carreggiata dopo un avvio shock, in senso negativo, del campionato. Chi invece veleggia in alta classifica è la Godigese (16) attesa da una delle gare più interessanti della giornata, contro il Pozzonovo di Cavazzana (12). Quasi testa coda tra San Giorgio in Bosco (4) e Camisano (16), con i padovani chiamati a trovare punti contro i vicentini trascinati da Volpato. Promette spettacolo Robeganese Fulgor Salzano (12) e United Borgoricco Campetra (13). Chi vince spicca il volo verso le big del girone.