Eccellenza, girone A & B: la presentazione della 3°giornata

È arrivato l'autunno sui campi dell'Eccellenza veneta e si comincia a fare sul serio in entrambi i gironi. Nel raggruppamento A occhio alla situazione dell'Albignasego: bello ed impossibile in Coppa, decisamente deludente in campionato e atteso da una trasferta molto complicata nel vicentino contro l'Unione La Rocca Altavilla. Ha il vento in poppa lo scapigliato Mestrino Rubano di mister Paganin, atteso domenica dall'impegno casalingo contro l'Eurocassola. Fantin e compagni sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale tra le mura amiche, ma con 4 punti in classifica appaiono decisamente in rampa di lancio verso le posizioni di vertice. Non si può dire lo stesso per l'Academy Plateola di Ton, atteso da una gara proibitiva in trasferta con l'Ambrosiana.

Nel girone B occhio alla situzione dell'Unione Cadoneghe, ancora a caccia dei primi punti stagionali e pronta ad accogliere tra le mura amiche la forte Godigese, galvanizzata dal passaggio in Coppa Italia Eccellenza ai danni della United Borgoricco Campetra. Proprio la squadra di Malerba è attesa da uno scontro molto insidioso nel veneziano contro lo Spinea. Appuntamento alle 15:30, di seguito tutte le partite dei due gironi.



GIRONE A

Ambrosiana-Academy Plateola, Calcio Mozzecane-Camisano, Calcio Schio-Montorio, Longare Castagnero-Virtus Cornedo, Mestrino Rubano-Union Eurocassola, Real Valpolicella-Porto Viro, Unione La Rocca Altavilla-Albignasego, Vigasio-Villafranca Veronese

Classifica: Vigasio 6, Calcio Mozzecane 6, Union Eurocassola 6, Union La Rocca Altavilla 6, Porto Viro 6, Mestrino Rubano 4, Calcio Longare Castagnero 4, Ambrosiana 3, Camisano 2, Albignasego 1, Real Valpolicella 1, Academy Plateola 0, Villafranca Veronese 0, Calcio Schio 0, Montorio FC 0, Virtus Cornedo 0



GIRONE B

Calvi Noale-Eclisse Carenipievigina, Conegliano-Giorgione, Favaro 1948-Liventina Opitergina, Liapiave-Vittorio Falmec, Portomansué-Cavarzano Belluno, Sandonà-Caorle La Salute, Spinea-United Borgoricco Campetra, Unione Cadoneghe-Godigese

Classifica: Carvarzano Belluno 6, Giorgione 6, United Borgoricco Campetra 4, Eclisse Carenipievigina 4, Caorle La Salute 4, Liapiave 4, Liventina Opitergina 4, Conegliano 3, Sandonà 2, Vittorio Falmec 2, Portomansué 1, Spinea 1, Godigese 1, Calvi Noale 0, Unione Cadoneghe 0, Favaro 1948 0