Eccellenza, girone A & B: tutti i risultati della settima giornata delle padovane

Continua la striscia negativa del San Giorgio in Bosco di mister Sandri, sconfitto stavolta dal Calvi Noale. Il Bassano risale la china agganciando la United Borgoricco Campetra al terzo posto. Sempre secondo l'Arcella, attenzione alla situazione in coda, con Albignasego ed Abano in lenta, ma costante, risalita