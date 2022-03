Eccellenza, girone A & B: i risultati del turno infrasettimanale di campionato

Il Mestrino Rubano nel raggruppamento A centra una vittoria preziosissima allo scadere sul Garda, mentre nel girone B affermazione cruciale, in chiave salvezza, per il San Giorgio in Bosco di Sandri in quel di Scardovari. Abano ko a Camisano