Eccellenza, girone A & B: tutti i risultati dell'ultima giornata della stagione regolare

San Giorgio in Bosco retrocesso in Promozione insieme allo Scardovari, mentre il playout sarà tra Abano e Robeganese. Arcella in terza posizione, mentre la United Borgoricco Campetra vola al triangolare delle seconde classificate che metterà in palio i playoff nazionali per il salto in serie D.