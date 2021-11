Eccellenza, girone A & B: tutti i risultati della nona giornata

L'Arcella torna in cima alla classifica. È questa la notizia della nona giornata del campionato del girone B Eccellenza. I padovani di mister Tentoni riprendono il comando del girone grazie al pareggio imposta dall'Academy Plateola al Giorgione. Pareggio pesante anche per il San Giorgio in Bosco in casa del Camisano, mentre prosegue la crisi nera per l'Albignasego, sconfitto in casa contro il Calvi Noale. Vittoria pesante come il piombo per lo United Borgoricco Campetra contro la Robeganese Fulgor Salzano. Nel girone A, il Mestrino è fermato sul pareggio dalla Belfiorese. 0-0 il finale nel veronese.

Ecco tutti i risultati di questa giornata:

Abano-Bassano 0-1 (11'Preotta)

Albignasego-Calvi Noale 2-3 (Leggi la cronaca del match)

Giorgione-Academy Plateola 1-1 (58' Bonaldi, 74' Spessato)

Godigese-Pozzonovo 1-1 (Leggi la cronaca del match)

Fulgor Robeganese Salzano-United Borgoricco Campetra 0-1 (Leggi la cronaca del match)

San Giorgio in Bosco-Camisano 2-2 (35' Mario, 55' Anostini, 65' Yara, 75' Bizzotto)

Scardovari-Arcella 0-2 (Leggi la cronaca del match)