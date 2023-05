Eccellenza, girone A: termina a Bassano il sogno dell'Academy Plateola ai playoff

Finisce al Mercante di Bassano il sogno serie D dell'Academy Plateola. Termina in parità contro il Bassano, 2-2, ma in virtù della migliore posizione in classifica dei berici, ad accedere alla fase nazionale dei playoff è proprio la squadra di Sambugaro. L'Academy Plateola esce a testa altissima, consapevole che la strada per arrivare in Serie D è ancora lunga e tortuosa. Certo, con il probabile dietrofront della cessione del titolo sportivo da parte del patron Bertoli - alla fine tanto rumore per nulla? - forse, per i padovani l'anno prossimo potrebbe essere quello giusto.

Di certo in terra vicentina si è vista la qualità della squadra di Zattarin, passata in vantaggio con la rete di Arma al 40' del primo tempo, ripresa dal talento infinito di Gashi al 62', passata nuovamente avanti al 105' con il solito Dell'Andrea e ripresa a cinque minuti dal termine da Minozzo. Un vero peccato per l'Academy, ma una sicura lezione per un futuro che si spera possa essere ancora ad alto livello.