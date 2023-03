Eccellenza, girone A: Bassano show, non basta il cuore al Pozzonovo

Niente da fare per il Pozzonovo al Mercante di Bassano. La squadra di Glerean vince 4 a 2, ma il Pozzonovo può tornare a casa con delle tracce utili per il futuro. Certo, l'ultimo posto è sempre triste realtà, ma la squadra di Tentoni è apparsa decisamente viva e pimpante, al cospetto di una super squadra come il Bassano. I vicentini hanno una potenza offensiva impressionante, ma si assentano decisamente troppo a livello mentale durante la gara. Contro il Pozzonovo sono bastati gli acuti di Bounafaa in versione re degli assist, ma contro avversarie più strutturate serve maggiore continuità dentro la partita. Il secondo posto, in coabitazione con l'Academy Plateola, certifica la bontà del percorso, ora serve il definitivo salto di qualità.

Bastano 57 secondi ai vicentini per sbloccare la partita. Bounafaa semina il panico sulla destra e serve il primo assist di giornata per l'accorrente Lukanovic. Passano 6 minuti e il Bassano raddoppia, con una sassata dai 20 metri di Minozzo. Sembra tutto in discesa, ma il Pozzonovo è vivo e con Gallo (29') e Marzola (61') riporta la gara in parità. Sembra il preludio per la rimonta padovana, ma sale nuovamente in cattedra Bounafaa e con due assist vincenti per Cunico e Zuin, manda in orbita il Bassano.

BASSANO-POZZONOVO 4-2

BASSANO: Costa, Zanata, Marchiori, Peotta, Pellizzer, Minozzo (7’ s.t. Sanzovo), Chia (14’ s.t. Cunico), Perosin (36’ s.t. Sandrini), Lukanovic (32’ s.t. Ovoyo), Bounafaa (23’ s.t. Gashi), Zuin. A disp. Amatori, Bruno, Mezzalira, Chemin. All. Ezio Glerean.

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Violato, Benucci (12’ s.t. Marzola), Gallina (1’ s.t. Artuso), Di Bari, Gallo (23’ s.t. Gherardo), Favero, Franchin (22’ p.t. Bertipaglia), Volpini, Cortella. A disp. Venturini, Calì, Badiello, Zerbetto, Convento. All. Davide Tentoni.

ARBITRO: Dogliani di Conegliano.

RETI: 1’ p.t. Lukanovic, 7’ p.t. Minozzo, 29’ p.t. Gallo, 16’ s.t. Marzola, 18’ s.t. Cunico, 19’ s.t. Zuin.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Zanata, Et Tahiry, Favero e Volpini. Angoli: 4-6. Recuperi: 2’ e 5’