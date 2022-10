Eccellenza, girone A: manita Pozzonovo, nessun scampo per la Belfiorese

Riscatto immediato per il Pozzonovo di Gianni Primavera, che si getta alle spalle il ko casalingo con la Clivense sbancando con una manita il campo della Belfiorese. 5-0 per i biancazzurri, tre punti pesantissimi per capitan Artuso e compagni, che balzano al sestultimo posto del girone «A» di Eccellenza agganciando Vigasio e Unione La Rocca Altavilla ad 11 punti.

A sbloccare la partita ci pensa Poncia. L'ex United Borgoricco Campetra, dopo essersi divorato una grandissima occasione al 16', trova la via del gol al 22' con un efficace tap in su corta respinta di Tebaldi. Il raddoppio arriva sei minuti dopo, con Et Tahiry puntuale a girare il pallone in fondo al sacco su azione da angolo. Volpini dipinge calcio nel veronese e non sorprende che sia lui a siglare la quarta e meritata rete del match al 68', su assist dello scatenato Poncia. Il 3 a 0 è opera, nel vero senso della parola, di Gallo, con un missile terra aria da posizione defilata. Il definitivo 0-5 è del neoentrato Niccolò Bertipaglia con un tocco ravvicinato in diagonale.



Questo il tabellino della gara del veronese:

BELFIORESE-POZZONOVO 0-5

BELFIORESE: Tebaldi, Aldegheri, Ferrarese, Fiero, Andreis, Abbate, Leoni (18’ s.t. Turrini), Nizzetto (33’ s.t. Maggio), Camparmò, Laperni (9’ s.t. Balde), Pennacchio (9’ s.t. Menegazzi). A disp. Guglielmoni, Quargentan, Zerman, Pinelli, Marconi. All. Roberto Piuzzi.

POZZONOVO: Belluco, Et Tahiry, Artuso, Benucci, Calì (9’ s.t. Violato), Gallina (24’ s.t. Agostini), Gherardo, Badiello, Gallo, Volpini (38’ s.t. Franchin), Poncia (27’ s.t. Ruiz, dal 33’ s.t. Bertipaglia). A disp. Vanzato, Convento, Di Bari, Zerbetto. All. Gianni Primavera.

ARBITRO: Baccaglini di Rovigo.



RETI: 22’ p.t. Poncia, 28’ p.t. Et Tahiry, 14’ s.t. Gallo, 23’ s.t. Volpini, 44’ s.t. Bertipaglia.NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Abbate, Laperni, Et Tahiry e Calì. Recuperi: 2’ e 3’.